Число пострадавших в ДТП во Владимирской области возросло до девяти

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Во Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе в результате ДТП пострадали девять человек, четырёх детей госпитализировали. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Число пострадавших в ДТП во Владимирской области возросло до девяти
  • РИА Новости

По предварительным данным МВД, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом. 

В результате произошедшего автомобили съехали в кювет, микроавтобус перевернулся. 

В ДТП пострадали восемь детей и один взрослый.

«Все они обратились за медицинской помощью. В настоящее время госпитализировали четырёх детей», — заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что шесть детей пострадали в результате ДТП в Гусь-Хрустальном.

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