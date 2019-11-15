Число пострадавших в ДТП во Владимирской области возросло до девяти
- РИА Новости
По предварительным данным МВД, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом.
В результате произошедшего автомобили съехали в кювет, микроавтобус перевернулся.
В ДТП пострадали восемь детей и один взрослый.
«Все они обратились за медицинской помощью. В настоящее время госпитализировали четырёх детей», — заявили в МВД.
Ранее сообщалось, что шесть детей пострадали в результате ДТП в Гусь-Хрустальном.