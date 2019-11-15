Число пострадавших в ДТП во Владимирской области возросло до девяти

Во Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе в результате ДТП пострадали девять человек, четырёх детей госпитализировали. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По предварительным данным МВД, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом.

В результате произошедшего автомобили съехали в кювет, микроавтобус перевернулся.

В ДТП пострадали восемь детей и один взрослый.

«Все они обратились за медицинской помощью. В настоящее время госпитализировали четырёх детей», — заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что шесть детей пострадали в результате ДТП в Гусь-Хрустальном.