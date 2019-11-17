В Сочи в результате ДТП погиб 16-летний водитель

В Сочи автомобиль под управлением 16-летнего водителя врезался в дерево. Подросток погиб, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево.

«В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, двое его несовершеннолетних пассажиров с травмами были доставлены в больницу», — заявили в МВД.

В связи с ДТП проводится проверка.

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