В Сочи в результате ДТП погиб 16-летний водитель
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево.
«В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, двое его несовершеннолетних пассажиров с травмами были доставлены в больницу», — заявили в МВД.
В связи с ДТП проводится проверка.
6 ноября URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе грузовик совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.