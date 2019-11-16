В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода

На севере Москвы в результате наезда легкового автомобиля погиб пешеход, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

«В районе дома 25 на Олонецкой улице водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода. От полученных травм он скончался на месте», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее под Курском возбудили дело после наезда машины на женщину с ребёнком.

6 ноября URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе грузовик совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.