В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода
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- РИА Новости
«В районе дома 25 на Олонецкой улице водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода. От полученных травм он скончался на месте», — говорится в сообщении.
Все обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее под Курском возбудили дело после наезда машины на женщину с ребёнком.
6 ноября URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе грузовик совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.