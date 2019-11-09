Под Курском возбудили дело после наезда машины на женщину с ребёнком
«Неустановленный водитель допустил наезд на женщину-пешехода 1982 года рождения, двигавшуюся по краю проезжей части в попутном направлении, после чего скрылся с места происшествия… женщина-пешеход скончалась по дороге в медицинское учреждение», — цитирует ведомство РИА Новости.
От удара коляску отбросило на обочину, ребёнок выжил и был доставлен в детскую областную больницу.
Впоследствии полиции удалось задержать водителя, подозреваемого в совершении ДТП.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе грузовик совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.