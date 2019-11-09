Под Курском возбудили дело после наезда машины на женщину с ребёнком

В селе Возы Курской области автомобиль сбил женщину, передвигавшуюся с детской коляской по краю проезжей части. Ребёнок 2015 года рождения получил ранения и был госпитализирован, сообщили в региональном главке МВД России.

«Неустановленный водитель допустил наезд на женщину-пешехода 1982 года рождения, двигавшуюся по краю проезжей части в попутном направлении, после чего скрылся с места происшествия… женщина-пешеход скончалась по дороге в медицинское учреждение», — цитирует ведомство РИА Новости.

От удара коляску отбросило на обочину, ребёнок выжил и был доставлен в детскую областную больницу.

Впоследствии полиции удалось задержать водителя, подозреваемого в совершении ДТП.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе грузовик совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.