Шесть человек пострадали в ДТП под Тамбовом

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Шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутного такси в Тамбовской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
Шесть человек пострадали в ДТП под Тамбовом
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В результате нарушения правил дорожного движения произошёл съезд в кювет с последующим опрокидыванием микроавтобуса «Газель»... По оперативной информации, есть шесть пострадавших, они госпитализированы в ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки» города Тамбова», — говорится на сайте ведомства.

В МЧС уточнили, что инцидент произошёл на трассе Тамбов — Сампур Знаменского района Тамбовской области.

Ранее в результате ДТП с участием автомобиля Toyota Wish в Бурятии погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.

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