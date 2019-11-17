Шесть человек пострадали в ДТП под Тамбовом

Шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутного такси в Тамбовской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«В результате нарушения правил дорожного движения произошёл съезд в кювет с последующим опрокидыванием микроавтобуса «Газель»... По оперативной информации, есть шесть пострадавших, они госпитализированы в ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки» города Тамбова», — говорится на сайте ведомства.

В МЧС уточнили, что инцидент произошёл на трассе Тамбов — Сампур Знаменского района Тамбовской области.

Ранее в результате ДТП с участием автомобиля Toyota Wish в Бурятии погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.