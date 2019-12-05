В Подмосковье два человека погибли в ДТП
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Подмосковью.
«В 06:10 на 30-м километре Дмитровского шоссе Lada Granta врезалась в отбойник. Два погибших, два пострадавших», — заявили в МВД.
Ранее в городском округе Одинцово автобус, следовавший из Белоруссии, столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали семь человек.
Также URA.RU сообщало, что следователи проверяют автошколу в Курганской области из-за ДТП с четырьмя погибшими с участием учебного автомобиля.