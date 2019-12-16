В Госдуме оценили идею расселять жителей аварийных домов по ипотеке

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал RT предложение расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
В Госдуме оценили идею расселять жителей аварийных домов по ипотеке
  • РИА Новости

«Если человек малоимущий, он вообще ипотеку взять не сможет, по любой ставке. Поэтому здесь нужно думать о других вариантах, которые позволят более эффективно решить вопрос расселения граждан из аварийного жилья, которые не имеют достаточного дохода. Это может быть, например, или социальное жильё, или так называемое арендное жильё, но ипотека для малоимущих граждан — это не совсем правильно, с моей точки зрения», — подчеркнул Терентьев. 

Ранее «Известия» писали, что депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке.

Он отметил, что владельцами аварийных квартир часто являются малоимущие граждане. В связи с этим они нуждаются в субсидии по ипотеке.

Согласно инициативе, ставка по ипотеке не будет превышать 3%. Кроме того, после выплаты ежемесячных взносов по кредиту у граждан должно оставаться по крайней мере два прожиточных минимума.

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