Правительство одобрило новые механизмы расселения аварийного жилья

Правительство России одобрило законопроект, определяющий новые механизмы расселения аварийного жилья. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Документ предусматривает изменения в Жилищный кодекс в части оснований, порядка и критериев признания многоквартирного дома аварийным.

Кроме того, он устанавливает особый порядок определения возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Также устанавливает право органов власти регионов устанавливать собственникам жилых помещений дополнительные меры поддержки при переселении из аварийного жилья.

Проект разработан во исполнение поручения президента Владимира Путина.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил довести до конца процесс расселения из ветхого и аварийного жилья на Курилах.