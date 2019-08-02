Медведев поручил довести до конца расселение из ветхого жилья на Курилах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил довести до конца процесс расселения из ветхого и аварийного жилья на Курильских островах.

Об этом он заявил на острове Итуруп, где ознакомился с ходом строительства новых жилых домов в селе Рейдово.

«Надо довести до конца всё это дело. Чтобы все, кто подлежит расселению из аварийного жилья, получили современное и хорошее жильё», — приводит Интерфакс слова Медведева.

Ранее Медведев прилетел на Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.

Также Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками. Также он отметил, что размер единой субсидии Дальнему Востоку превысит 94 млрд рублей на ближайшие три года.