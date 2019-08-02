Медведев: размер единой субсидии Дальнему Востоку превысит 94 млрд руб
«Общий размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составляет более 94 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.
При этом Медведев добавил, что подписал решение о внесение изменений в распределение денег, о выделении дополнительных средств.
Ранее премьер-министр России подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019—2021 годах.
Согласно указу, в 2019 году региону будет выделено 9,87 млрд рублей, в 2020-м — 2,41 млрд рублей, в 2021-м — 3,26 млрд рублей.