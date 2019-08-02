Медведев: размер единой субсидии Дальнему Востоку превысит 94 млрд руб

Размер единой субсидии Дальнему Востоку составит более 94 млрд рублей на три года. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста Дальнего Востока.

«Общий размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составляет более 94 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.

При этом Медведев добавил, что подписал решение о внесение изменений в распределение денег, о выделении дополнительных средств.

Ранее премьер-министр России подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019—2021 годах.

Согласно указу, в 2019 году региону будет выделено 9,87 млрд рублей, в 2020-м — 2,41 млрд рублей, в 2021-м — 3,26 млрд рублей.