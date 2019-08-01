Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019–2021 годах.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Эти средства будут направлены на создание объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Республики Саха (Якутия), Приморского края, Магаданской области, Сахалинской области и Еврейской автономной области», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно указу, в 2019 году для региона будет выделено 9,87 млрд рублей, в 2020 году — 2,41 млрд рублей,а в 2021 году — 3,26 млрд рублей.

Ожидается, что такие меры помогут ускорить строительство инфраструктурных объектов и повысить качество жизни в регионе.

Ранее сообщалось, что участники Восточного экономического форума — 2019 во Владивостоке обсудят вопросы социального развития Дальнего Востока, программу «Дальневосточный гектар» и перспективы создания новой транспортной инфраструктуры.

В апреле ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Госдуму внесли законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье.