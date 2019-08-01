Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФО
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«Эти средства будут направлены на создание объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Республики Саха (Якутия), Приморского края, Магаданской области, Сахалинской области и Еврейской автономной области», — говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно указу, в 2019 году для региона будет выделено 9,87 млрд рублей, в 2020 году — 2,41 млрд рублей,а в 2021 году — 3,26 млрд рублей.
Ожидается, что такие меры помогут ускорить строительство инфраструктурных объектов и повысить качество жизни в регионе.
Ранее сообщалось, что участники Восточного экономического форума — 2019 во Владивостоке обсудят вопросы социального развития Дальнего Востока, программу «Дальневосточный гектар» и перспективы создания новой транспортной инфраструктуры.
В апреле ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Госдуму внесли законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье.