Трутнев рассказал о ходе реализации программы «Дальневосточный гектар»

В России планируют расширить объём земель, предоставляемых участникам программы «Дальневосточный гектар», сообщает «Российская газета».

Как заявил заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, предусмотрена помощь по двум вопросам.

«Во-первых, предоставить льготную ипотеку на строительство дома на выделенном гектаре. Во-вторых, увеличить площадь предоставляемой земли за счёт территорий вокруг крупных населённых пунктов, так как там уже есть инфраструктура», — сказал он.

По его словам, будут дополнительные возможности получения земельных участков.

Например, в Приморском крае могут сократить буферную зону вокруг Владивостока с 20 до 10 км.

В апреле ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Госдуму внесли законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье.