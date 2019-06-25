Трутнев рассказал о ходе реализации программы «Дальневосточный гектар»
- РИА Новости
Как заявил заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, предусмотрена помощь по двум вопросам.
«Во-первых, предоставить льготную ипотеку на строительство дома на выделенном гектаре. Во-вторых, увеличить площадь предоставляемой земли за счёт территорий вокруг крупных населённых пунктов, так как там уже есть инфраструктура», — сказал он.
По его словам, будут дополнительные возможности получения земельных участков.
Например, в Приморском крае могут сократить буферную зону вокруг Владивостока с 20 до 10 км.
В апреле ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Госдуму внесли законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье.