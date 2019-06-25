Трутнев рассказал о ходе реализации программы «Дальневосточный гектар»

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В России планируют расширить объём земель, предоставляемых участникам программы «Дальневосточный гектар», сообщает «Российская газета».
Трутнев рассказал о ходе реализации программы «Дальневосточный гектар»
  • РИА Новости

Как заявил заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, предусмотрена помощь по двум вопросам.

«Во-первых, предоставить льготную ипотеку на строительство дома на выделенном гектаре. Во-вторых, увеличить площадь предоставляемой земли за счёт территорий вокруг крупных населённых пунктов, так как там уже есть инфраструктура», — сказал он.

По его словам, будут дополнительные возможности получения земельных участков.

Например, в Приморском крае могут сократить буферную зону вокруг Владивостока с 20 до 10 км.

В апреле ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Госдуму внесли законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье.

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