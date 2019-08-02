Медведев сообщил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками.

«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», — цитирует его ТАСС.

Российский премьер напомнил, что уже давал поручение по поводу усиления ответственности в отношении недобросовестных подрядчиков.

Речь, по его словам, идёт не только об элементарной административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава, связанного с манипуляциями итогов конкурсов.

В январе Благовещенский городской суд Амурской области арестовал на два месяца Антона Новикова, гендиректора компании «Лео Телеком», выполнявшей подрядные работы на космодроме Восточный.

По версии следствия, с августа по декабрь 2017 года Новиков умышленно завладел принадлежащими Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры денежными средствами в размере почти 26 млн рублей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить