Медведев сообщил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками.

«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», — цитирует его ТАСС.

Российский премьер напомнил, что уже давал поручение по поводу усиления ответственности в отношении недобросовестных подрядчиков.

Речь, по его словам, идёт не только об элементарной административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава, связанного с манипуляциями итогов конкурсов.

В январе Благовещенский городской суд Амурской области арестовал на два месяца Антона Новикова, гендиректора компании «Лео Телеком», выполнявшей подрядные работы на космодроме Восточный.

По версии следствия, с августа по декабрь 2017 года Новиков умышленно завладел принадлежащими Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры денежными средствами в размере почти 26 млн рублей.