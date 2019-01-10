Подрядчик космодрома Восточный арестован по делу о мошенничестве

Благовещенский городской суд Амурской области арестовал на два месяца Антона Новикова, гендиректора компании «Лео Телеком», выполнявшей подрядные работы на космодроме Восточный.

Как сообщается на сайте суда, он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, с августа по декабрь 2017 года Новиков умышленно завладел принадлежащими Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры денежными средствами в размере почти 26 млн рублей.

В феврале 2018 года Дальневосточный окружной военный суд признал виновным в злоупотреблениях при строительстве Восточного экс-главу компании «Дальспецстрой» Юрия Хризмана. Его приговорили к 12 годам колонии.