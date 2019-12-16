В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

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Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.

Как сообщают «Известия», проект поправки к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс» уже был отправлен вице-премьеру России Виталию Мутко.

Юрков отмечает, что владельцами аварийных квартир часто являются малоимущие граждане. В связи с этим они нуждаются в субсидии по ипотеке.

«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса», — заявил депутат.

Согласно инициативе, ставка по ипотеке не будет превышать 3%. Кроме того, после оплаты ежемесячных взносов по кредиту у граждан должно оставаться как минимум два прожиточных минимума.

Ранее kp.ru сообщала, что администрация Ленинградской области должна заключить свыше 90% контрактов на переселение из аварийного жилья.

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