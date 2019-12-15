Главная новогодняя ёлка России доставлена в Кремль
Главная новогодняя ёлка России, которая будет установлена на Соборной площади в Москве, доставлена в Кремль.
- © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что автопоезд, который перевозил ель, заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
Ранее эта 25-метровая ель была спилена в Можайском городском округе.
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