Главную новогоднюю ель страны спилили в Подмосковье

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В Богородском лесничестве Можайского городского округа спилили 25-метровую ель, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля.
Главную новогоднюю ель страны спилили в Подмосковье
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Мы все знаем, что Подмосковье — это родина главной ёлки страны. Так всегда было и так всегда будет. И с таких дней, как сегодня, мы всегда начинаем отсчёт новогодних праздников», — цитирует Интерфакс министра экологии и природопользования Московской области Дмитрия Куракина.

Отмечается, что возраст выбранной ели составляет 90 лет. Её высота — 25 м, а размах ветвей — 6 м.

Ранее телеканал «360» сообщал, что главную ёлку страны привезут в Москву 15 декабря.

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