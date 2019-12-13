Главную новогоднюю ель страны спилили в Подмосковье
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- РИА Новости
«Мы все знаем, что Подмосковье — это родина главной ёлки страны. Так всегда было и так всегда будет. И с таких дней, как сегодня, мы всегда начинаем отсчёт новогодних праздников», — цитирует Интерфакс министра экологии и природопользования Московской области Дмитрия Куракина.
Отмечается, что возраст выбранной ели составляет 90 лет. Её высота — 25 м, а размах ветвей — 6 м.
Ранее телеканал «360» сообщал, что главную ёлку страны привезут в Москву 15 декабря.