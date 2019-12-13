Главную новогоднюю ель страны спилили в Подмосковье

В Богородском лесничестве Можайского городского округа спилили 25-метровую ель, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля.

«Мы все знаем, что Подмосковье — это родина главной ёлки страны. Так всегда было и так всегда будет. И с таких дней, как сегодня, мы всегда начинаем отсчёт новогодних праздников», — цитирует Интерфакс министра экологии и природопользования Московской области Дмитрия Куракина.

Отмечается, что возраст выбранной ели составляет 90 лет. Её высота — 25 м, а размах ветвей — 6 м.

Ранее телеканал «360» сообщал, что главную ёлку страны привезут в Москву 15 декабря.