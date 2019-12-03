Главную ёлку страны доставят в столицу 15 декабря

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Главную ёлку страны привезут в Москву 15 декабря, сообщает телеканал «360» со ссылкой на комитет лесного хозяйства Московской области.
Главную ёлку страны доставят в столицу 15 декабря
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По данным ведомства, 25-метровое дерево срубят в лесу недалеко от Можайска двумя днями ранее. Главная ёлка страны будет, по традиции, установлена на Соборной площади Московского Кремля.

Как отметили в комитете, возраст ели составляет 90 лет. Комиссия выбрала её из 60 деревьев с диаметром от 60 см и возрастом до 120 лет. Также специалисты оценивали изгибы ствола, трещины, форму и окрас.

Дерево привезут в Москву в сопровождении полицейского эскорта. На автопоезде ёлку доставят в Кремль, где её установят и нарядят к празднику.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что новогоднее представление «День рождения Деда Мороза» пройдёт в Москве с 21 декабря по 7 января.

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