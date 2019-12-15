Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору блюд к новогоднему столу

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В Роспотребнадзоре советуют для новогоднего стола выбирать нежирные и легкоусвояемые блюда без содержания майонеза и растительного масла.
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору блюд к новогоднему столу
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«Блюда должны быть легкоусвояемыми, нежирными и в небольших количествах. Для новогоднего стола хорошо подойдут лёгкие салаты из зелени и свежих овощей без майонезных и масляных заправок, дающих нагрузку на поджелудочную железу и печень», — приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в Новый год приём пищи происходит в ночное время, когда работа пищеварительной системы значительно замедлена.

«В качестве мясного блюда лучше отдать предпочтение запечённому или тушёному мясу птицы, кролика, нежирных сортов рыбы (судак, треска, речная рыба). И конечно, на столе должны быть фрукты, которые вместе с овощами будут способствовать активизации деятельности желудочно-кишечного тракта», — добавили в ведомстве.

При этом не рекомендуется употреблять в пищу продукты без термической обработки, которые несут большую нагрузку на пищеварительную систему, а также могут вызвать отравление.

Кроме того, не следует есть замороженную сырую рыбу-строганину, плохо вымытые овощи и зелень, а также непрожаренное или недоваренное мясо, потому что это может привести к различным инфекциям.

Ранее сайт «Москва 24» передавал рекомендации Роспотребнадзора по выбору сладкого новогоднего подарка для детей.

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