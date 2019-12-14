Два человека погибли в результате ДТП в Орловской области

Два человека погибли в результате аварии, которая произошла в Орловской области на автодороге Орёл — Залегощь.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение УМВД России.

Уточняется, что в результате инцидента также пострадали трое взрослых и ребёнок.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115. В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, ещё четверо человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали», — указали в ведомстве.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в результате столкновения двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе погибли три человека, ещё шестеро пострадали.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.