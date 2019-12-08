Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

В Оренбургской области столкнулись два микроавтобуса, после аварии оба автомобиля загорелись. По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека.

РИА Новости

Авария случилась на трассе Оренбург — Акбулак. «После столкновения произошло возгорание обоих автомобилей. На данный момент погибло четыре человека. Количество пострадавших устанавливается», — цитирует ведомство РИА Новости. На месте работают полицейские. Ранее в результате столкновения двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе погибли три человека, ещё шестеро пострадали. В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.