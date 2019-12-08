Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

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В Оренбургской области столкнулись два микроавтобуса, после аварии оба автомобиля загорелись. По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека.
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
  • РИА Новости

Авария случилась на трассе Оренбург — Акбулак.

«После столкновения произошло возгорание обоих автомобилей. На данный момент погибло четыре человека. Количество пострадавших устанавливается», — цитирует ведомство РИА Новости.

На месте работают полицейские.

Ранее в результате столкновения двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе погибли три человека, ещё шестеро пострадали.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

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