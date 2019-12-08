Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
- РИА Новости
Авария случилась на трассе Оренбург — Акбулак.
«После столкновения произошло возгорание обоих автомобилей. На данный момент погибло четыре человека. Количество пострадавших устанавливается», — цитирует ведомство РИА Новости.
На месте работают полицейские.
Ранее в результате столкновения двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе погибли три человека, ещё шестеро пострадали.
В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.