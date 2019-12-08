В результате ДТП в Югре погибли три человека

В результате столкновения двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе погибли три человека, ещё шестеро пострадали.

Авария произошла в Сургутском районе, столкнулись автомобили Lexus и Hyundai.

«В результате столкновения автомашина Hyundai с водителем и двумя пассажирами сгорела полностью», — цитирует РИА Новости ГУ МВД по региону.

Уточняется, что водитель Lexus и пять его пассажиров госпитализированы.

Также сообщается, что среди пострадавших есть ребёнок.

4 марта в ДТП с участием автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре пострадали семь человек.