В результате ДТП в Югре погибли три человека
- РИА Новости
Авария произошла в Сургутском районе, столкнулись автомобили Lexus и Hyundai.
«В результате столкновения автомашина Hyundai с водителем и двумя пассажирами сгорела полностью», — цитирует РИА Новости ГУ МВД по региону.
Уточняется, что водитель Lexus и пять его пассажиров госпитализированы.
Также сообщается, что среди пострадавших есть ребёнок.
4 марта в ДТП с участием автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре пострадали семь человек.