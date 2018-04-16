При возгорании автомобиля на трассе в Югре пострадали шесть человек

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На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе произошло возгорание автомобиля УАЗ, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
При возгорании автомобиля на трассе в Югре пострадали шесть человек
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  • © Рустам Зайнигабдинов

«Произошёл несчастный случай около 9:20 (7:20 мск) на 13-м километре трассы Нижневартовск — Радужный. Там произошло возгорание автомобиля УАЗ. Пострадали шесть человек, у них ожоги разной степени тяжести и переломы», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По словам директора окружного Департамента здравоохранения Алексея Добровольского, трое из шести госпитализированных находятся в реанимации в стабильном состоянии.

Ранее по факту ДТП на Ямале с 17 пострадавшими было возбуждено уголовное дело.

Также интернет-издание Inforeactor передавало, что в результате ДТП в Ленинградской области погибли четыре человека.

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Общество Происшествия
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