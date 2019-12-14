В России предложили изменить правила взыскания долгов

Минюст России внёс законопроект, который предусматривает обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, а также предусматривает появление понятия «робот-коллектор».

Проект федерального закона «О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, взыскатель сможет обратиться в суд только по истечении 30-дневного срока после получения должником уведомления о необходимости возврата долга либо при его письменном отказе погасить задолженность.

Кроме того, предлагается назначить ответственными за взаимодействие с должником по возврату просроченной задолженности по ЖКХ управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы.

Законопроект также предполагает включение в госреестр кредитных и микрофинансовых организаций, ломбардов и других кооперативов, занимающихся возвратом просроченной задолженности физлиц по договорам займа.

«Включение в государственный реестр предоставляет соответствующим организациям полномочия по осуществлению взаимодействия с должниками с помощью личных встреч, телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента («робота-коллектора»), а также с использованием текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи», — следует из документа.

Остальные юридические лица смогут взаимодействовать с должниками только с помощью почты.

Ранее в Минюсте предложили расширить доступ приставов к кредитным историям россиян с целью защиты граждан от злоупотреблений коллекторов.

В сентябре газета «Коммерсантъ» писала о разработке концепции нового закона об обязательном досудебном возврате задолженности.