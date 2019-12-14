Правительство России утвердило список продуктов для детей-инвалидов
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«В перечень на 2020 год включены 76 специализированных продуктов для диетического лечебного питания детей-инвалидов, больных орфанными заболеваниями», — говорится в документе.
По сравнению с прошлым годом перечень продуктов на 2020 год был дополнен стерилизованным продуктом «Нутриэн Стандарт» для энтерального (зондового) и перорального питания детей старше трёх лет, больных муковисцидозом.
Список ежегодно формируется на основе предложений субъектов обращения специализированных продуктов и общественных объединений в сфере охраны здоровья.
В конце октября газета «Известия» писала, что более 35% семей с детьми не получают социальные льготы, поскольку не знают о них.