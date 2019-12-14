Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил Тулун, пострадавший от паводка в конце июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Врио главы Приангарья, в частности, осмотрел ремонт и проверил работу систем пожарной безопасности в средней школе №6, серьёзно пострадавшей от паводка.

Кроме того, он оценил темпы строительства новой школы в микрорайоне Угольщиков, которую планируется сдать в августе 2020 года.

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.

Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло назвал первой задачей Кобзева решение проблем пострадавших от паводков граждан.

Сам Кобзев считает приоритетом повышение уровня жизни населения.