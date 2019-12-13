Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
По его словам, незаконные рубки стали меньше на 50%, а налоги от лесного и другого крупного бизнеса выросли в три раза.
В регионе, указал он, стали строить больше школ, больниц и других социальных объектов, а в Иркутске «начали проводить сложнейшие операции по пересадке печени».
«Иркутская область вошла в топ-10 регионов — лидеров страны по темпам развития культуры. Мы первые в стране начали массово осваивать целинные земли», — написал Левченко в Instagram.
Он отметил, что были и ошибки, при этом выразив благодарность тем, кто работал с ним все эти годы.
«Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области», — объяснил Левченко.
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Дорогие земляки, я хочу обратиться к вам сегодня с важными словами. В 2015 году вы доверили мне свои голоса, и это было для меня главным стимулом в работе. Мы многое сделали за эти годы: увеличили бюджет в два раза и сократили государственный долг. Незаконные рубки стали меньше на 50 процентов, а налоги от лесного и другого крупного бизнеса выросли в три раза. Мы стали строить больше школ, больниц и других социальных объектов. В Иркутске начали проводить сложнейшие операции по пересадке печени, а в 2020 году состоится первая операция по трансплантации сердца. Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров страны по темпам развития культуры. Мы первые в стране начали массово осваивать целинные земли. Мы много чего сделали впервые. Конечно, были и ошибки. Но все же, я хочу поблагодарить тех людей, которые работали со мной все эти годы. Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области. Вы, наверное, заметили, что в последнее время со стороны СМИ слишком много грязи льется в мой адрес и в адрес людей, которые со мной работают. Я уже привык к критике, но не могу позволить, чтобы грязью обливали людей, которые сделали и делают многое для региона. Это и главы муниципальных образований, и рядовые госслужащие, которые без выходных трудились в зоне небывалого для нашего региона наводнения. Особая благодарность мэрам, которых избрал народ, но почему-то некоторые журналисты начали называть их местными князьками. Видит Бог, что мы работали вместе и не обращали внимания на партийную принадлежность. К сожалению, так устроена наша жизнь, что многие из этих людей начали страдать только из-за того, что публично поддерживали меня. Дорогие земляки, в 2015 году Иркутскую область стали называть самым свободным регионом в стране. У нас появилась дискуссия в парламенте, а СМИ начали говорить о тех проблемах, о которых раньше было принято молчать. То, что нам удалось сделать, – это не моя заслуга, а заслуга свободного духа жителей области и политической конкуренции. Я очень хочу, чтобы так было и дальше. И я уверен, что так будет. Спасибо вам всем! #сергейлевченко
12 декабря российский лидер Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко по собственному желанию. Врио главы Иркутской области был назначен Игорь Кобзев.
Позднее Кобзев был представлен членам регионального правительства и депутатам законодательного собрания.
Подробнее об отставке — в материале RT.