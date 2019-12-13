Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Короткая ссылка
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

По его словам, незаконные рубки стали меньше на 50%, а налоги от лесного и другого крупного бизнеса выросли в три раза.

В регионе, указал он, стали строить больше школ, больниц и других социальных объектов, а в Иркутске «начали проводить сложнейшие операции по пересадке печени».

«Иркутская область вошла в топ-10 регионов — лидеров страны по темпам развития культуры. Мы первые в стране начали массово осваивать целинные земли», — написал Левченко в Instagram.

Он отметил, что были и ошибки, при этом выразив благодарность тем, кто работал с ним все эти годы.

«Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области», — объяснил Левченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие земляки, я хочу обратиться к вам сегодня с важными словами. В 2015 году вы доверили мне свои голоса, и это было для меня главным стимулом в работе. Мы многое сделали за эти годы: увеличили бюджет в два раза и сократили государственный долг. Незаконные рубки стали меньше на 50 процентов, а налоги от лесного и другого крупного бизнеса выросли в три раза. Мы стали строить больше школ, больниц и других социальных объектов. В Иркутске начали проводить сложнейшие операции по пересадке печени, а в 2020 году состоится первая операция по трансплантации сердца. Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров страны по темпам развития культуры. Мы первые в стране начали массово осваивать целинные земли. Мы много чего сделали впервые. Конечно, были и ошибки. Но все же, я хочу поблагодарить тех людей, которые работали со мной все эти годы. Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области. Вы, наверное, заметили, что в последнее время со стороны СМИ слишком много грязи льется в мой адрес и в адрес людей, которые со мной работают. Я уже привык к критике, но не могу позволить, чтобы грязью обливали людей, которые сделали и делают многое для региона. Это и главы муниципальных образований, и рядовые госслужащие, которые без выходных трудились в зоне небывалого для нашего региона наводнения. Особая благодарность мэрам, которых избрал народ, но почему-то некоторые журналисты начали называть их местными князьками. Видит Бог, что мы работали вместе и не обращали внимания на партийную принадлежность. К сожалению, так устроена наша жизнь, что многие из этих людей начали страдать только из-за того, что публично поддерживали меня. Дорогие земляки, в 2015 году Иркутскую область стали называть самым свободным регионом в стране.  У нас появилась дискуссия в парламенте, а СМИ начали говорить о тех проблемах, о которых раньше было принято молчать. То, что нам удалось сделать, – это не моя заслуга, а заслуга свободного духа жителей области и политической конкуренции. Я очень хочу, чтобы так было и дальше. И я уверен, что так будет. Спасибо вам всем! #сергейлевченко

Публикация от Сергей Левченко (@tovarish.levchenko)

12 декабря российский лидер Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко по собственному желанию. Врио главы Иркутской области был назначен Игорь Кобзев. 

Позднее Кобзев был представлен членам регионального правительства и депутатам законодательного собрания. 

Подробнее об отставке — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить