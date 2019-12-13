Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.

По его словам, незаконные рубки стали меньше на 50%, а налоги от лесного и другого крупного бизнеса выросли в три раза.

В регионе, указал он, стали строить больше школ, больниц и других социальных объектов, а в Иркутске «начали проводить сложнейшие операции по пересадке печени».

«Иркутская область вошла в топ-10 регионов — лидеров страны по темпам развития культуры. Мы первые в стране начали массово осваивать целинные земли», — написал Левченко в Instagram.

Он отметил, что были и ошибки, при этом выразив благодарность тем, кто работал с ним все эти годы.

«Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области», — объяснил Левченко.

12 декабря российский лидер Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко по собственному желанию. Врио главы Иркутской области был назначен Игорь Кобзев.

Позднее Кобзев был представлен членам регионального правительства и депутатам законодательного собрания.

Подробнее об отставке — в материале RT.