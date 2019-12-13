Путин поручил перейти от бумажных к электронным документам в медицине
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- РИА Новости
Соответствующее поручение было дано по итогам заседания президиума Госсовета 31 октября.
В документе в качестве условий указаны готовность медицинских организаций и надлежащая защищённость информационных систем в сфере здравоохранения.
Срок исполнения поручения — 15 апреля 2020 года, ответственный — глава Минздрава Вероника Скворцова.
Ранее Путин заявил, что зарплата медработников должна быть справедливой для мотивирования их к эффективной работе.