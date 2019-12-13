Путин поручил перейти от бумажных к электронным документам в медицине

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход от бумажных документов в медицине к электронным, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поручил перейти от бумажных к электронным документам в медицине
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Соответствующее поручение было дано по итогам заседания президиума Госсовета 31 октября.

В документе в качестве условий указаны готовность медицинских организаций и надлежащая защищённость информационных систем в сфере здравоохранения.

Срок исполнения поручения — 15 апреля 2020 года, ответственный — глава Минздрава Вероника Скворцова.

Ранее Путин заявил, что зарплата медработников должна быть справедливой для мотивирования их к эффективной работе.

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