Путин поручил перейти от бумажных к электронным документам в медицине

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход от бумажных документов в медицине к электронным, сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующее поручение было дано по итогам заседания президиума Госсовета 31 октября.

В документе в качестве условий указаны готовность медицинских организаций и надлежащая защищённость информационных систем в сфере здравоохранения.

Срок исполнения поручения — 15 апреля 2020 года, ответственный — глава Минздрава Вероника Скворцова.

Ранее Путин заявил, что зарплата медработников должна быть справедливой для мотивирования их к эффективной работе.