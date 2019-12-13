Врио губернатора Приангарья посетит пострадавший от паводка Тулун

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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу, 14 декабря, намерен посетить пострадавший от паводка Тулун.
Врио губернатора Приангарья посетит пострадавший от паводка Тулун
  • Пострадавший от паводка Тулун / © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Уже завтра я планирую поездку в Тулун», — цитирует Кобзева РИА Новости.

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку иркутского губернатора Сергея Левченко, назначив врио главы региона Игоря Кобзева. 

По словам полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло, первая задача, которая стоит перед Кобзевым, — решить проблемы пострадавших от паводков граждан.

Паводки в Иркутской области и на Дальнем Востоке начались в конце июня. В результате наводнения значительно пострадал город Тулун.

По предварительным данным, в результате наводнения в регионе погибли 25 человек.

Вице-премьер России Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке заявил, что программа экономического развития пострадавших от паводка районов Иркутской области предполагает привлечение около 16 млрд рублей.

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