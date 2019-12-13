Врио губернатора Приангарья посетит пострадавший от паводка Тулун
- Пострадавший от паводка Тулун / © Александр Кряжев
- РИА Новости
«Уже завтра я планирую поездку в Тулун», — цитирует Кобзева РИА Новости.
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку иркутского губернатора Сергея Левченко, назначив врио главы региона Игоря Кобзева.
По словам полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло, первая задача, которая стоит перед Кобзевым, — решить проблемы пострадавших от паводков граждан.
Паводки в Иркутской области и на Дальнем Востоке начались в конце июня. В результате наводнения значительно пострадал город Тулун.
По предварительным данным, в результате наводнения в регионе погибли 25 человек.
Вице-премьер России Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке заявил, что программа экономического развития пострадавших от паводка районов Иркутской области предполагает привлечение около 16 млрд рублей.