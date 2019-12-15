Названы пять перспективных направлений для туризма в России
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Речь идёт о тех регионах, которые были не так популярны у туристов ранее, однако на сегодняшний день местная инфраструктура целенаправленно развивается с учётом привлечения турпотока.
По мнению эксперта, перспективным регионом можно считать Удмуртию. В настоящее время власти республики прилагают усилия для становления региона как центра исторического и культурного туризма.
«С историко-культурным наследием республики можно познакомиться в Национальном музее имени Кузебая Герда, удмуртского народного поэта. Все достопримечательности Ижевска находятся в шаговой доступности», — рассказал Малыгин.
«Наследство» после чемпионата мира по футболу 2018 года вдохнуло вторую жизнь в туризм Самарской области, считает специалист.
По его мнению, в настоящее время туристический интерес к региону обеспечивают открытие новых развлекательных точек и достопримечательности.
Эксперт также призвал обратить внимание на Мурманск и Териберку (село в Мурманской области).
Инфраструктура в регионе слабая, но это и можно считать «фишкой» — туда едут в основном любители северной природы и те, кто хочет пожить без интернета, уверен он. Особая «достопримечательность» этих мест — северное сияние.
Также в числе наиболее перспективных направлений для развития внутреннего туризма эксперт назвал Республику Тыву.
«Турпоток в сибирскую Республику Тыву растёт какими-то сумасшедшими темпами... Сложная экосистема республики включает пустыни, степи, альпийские луга, тундру, тайгу, ледники. Нетронутая природа, биосферные заповедники, отличная рыбалка, гостеприимные люди — не зря же это любимый регион отпусков президента России», — сказал эксперт.
В качестве перспективного направления Малыгин также назвал Бурятию. Несмотря на то что главная достопримечательность региона — озеро Байкал, которое на протяжении многих лет является очень популярным местом для путешественников, регион развивает и другие туристические маршруты.
«Мы привыкли, что Бурятия — это Байкал. Но последние пару лет эта республика открывает новые направления и грани. Паломнический, экологический и этнографический туризм, горные лыжи и гастротуры — всё это о Бурятии. Буддийская культура, Саяны, минеральные источники ещё в новинку путешественникам, и об этой стороне региона тоже обязательно нужно рассказывать», — уверен специалист.
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