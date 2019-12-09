Ростуризм запустил рекламную кампанию в поддержку горнолыжного отдыха в России

В Ростуризме объявили о запуске рекламной кампании по привлечению туристов на горнолыжные курорты России. Об этом RT рассказали в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Ростуризме, рекламная кампания горнолыжного отдыха в России направлена на продвижение активных видов туризма и здорового образа жизни, в том числе в молодёжной среде. Слоганом акции стало выражение «Катай дома!».

«Природные особенности нашей страны — снежные, продолжительные зимы и высокие горы — располагают к тому, чтобы развивать его (горнолыжный отдых. — RT) более активно. Число катающихся на горных лыжах и сноубордах уже превысило три млн человек. Основная задача этой рекламной кампании — увеличить популярность внутренних туристических маршрутов как среди соотечественников, так и иностранцев», — рассказали в Ростуризме.

Для продвижения выбраны десять отечественных горнолыжных курортов: Красная Поляна в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, «Телецкий» и Манжерок на Алтае, «Большой Вудъявр», «Хибины» в Мурманской области, «Домбай», «Эльбрус» на Северном Кавказе, «Горный воздух» на Дальнем Востоке, «Гора Белая» на Урале, Абзаково в Башкортостане.

Ранее в Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты в России.