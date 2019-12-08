В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России

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Николай Соколов
В Ростуризме рассказали RT, какие российские горнолыжные курорты подойдут начинающим и опытным лыжникам, а также отдыхающим с детьми.
В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России
  • Pixabay

Новичкам специалисты Ростуризма рекомендуют курорт Шерегеш в Кемеровской области, где находится большое количество учебных склонов и трасс.

Кроме того, для начинающих в ведомстве советуют курорты на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) и в Белокурихе (Алтайский край). 

Профессионалам рекомендуют курорт Чегет в Кабардино-Балкарии, где находятся самые сложные в России трассы. Также для опытных лыжников эксперты выделяют курорты в Мурманской и Сахалинской областях. 

Для семейного отдыха в Ростуризме советуют курорты Сочи (Краснодарский край), Архыз (Карачаево-Черкесия) и Манжерок (Республика Алтай). Там есть учебные трассы для детей, детские горнолыжные школы, можно взять напрокат детский инвентарь, уточнили в ведомстве.

В Ростуризме также рекомендуют внимательно подходить к выбору курорта для семейного отдыха.

«Направляясь на отдых, возьмите с собой свидетельство о рождении или любой другой документ, где указан возраст ребёнка. На многих курортах детям до 12 лет предоставляют скидку на ски-пассы и снаряжение, но возраст нужно подтвердить. Выбирайте такой курорт, где есть зелёные и синие трассы», — отметили в пресс-службе ведомства.

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