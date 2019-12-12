Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в доме в Дагестане

Двое взрослых и два ребёнка получили травмы в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

РИА Новости

«В населённом пункте Винсовхозный произошёл взрыв газовоздушной смеси на первом этаже двухэтажного частного жилого дома. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей», — заявил представитель ведомства. Уточняется, что возгорание удалось ликвидировать. Обстоятельства инцидента выясняются. 3 декабря в посёлке Яковлево Белгородской области из-за повреждения газового оборудования произошёл взрыв газа в жилом доме. В результате ЧП погиб один человек.