Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в доме в Дагестане
- РИА Новости
«В населённом пункте Винсовхозный произошёл взрыв газовоздушной смеси на первом этаже двухэтажного частного жилого дома. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей», — заявил представитель ведомства.
Уточняется, что возгорание удалось ликвидировать. Обстоятельства инцидента выясняются.
3 декабря в посёлке Яковлево Белгородской области из-за повреждения газового оборудования произошёл взрыв газа в жилом доме. В результате ЧП погиб один человек.