Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в доме в Дагестане

Короткая ссылка
Двое взрослых и два ребёнка получили травмы в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в доме в Дагестане
  • РИА Новости

«В населённом пункте Винсовхозный произошёл взрыв газовоздушной смеси на первом этаже двухэтажного частного жилого дома. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей», — заявил представитель ведомства.

Уточняется, что возгорание удалось ликвидировать. Обстоятельства инцидента выясняются.

3 декабря в посёлке Яковлево Белгородской области из-за повреждения газового оборудования произошёл взрыв газа в жилом доме. В результате ЧП погиб один человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить