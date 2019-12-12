Стала известна доля россиян с избыточной массой тела

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Избыточную массу тела зафиксировали у 46,9% мужчин и 34,7% женщин в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования Росстата «Итоги выборочного наблюдения рациона питания населения» за 2018 год.
Стала известна доля россиян с избыточной массой тела
  • Pixabay

Ожирение первой, второй и третьей степеней выявлено у 17,8% мужчин и 24,5% женщин, нормальный вес — у 34% мужчин и 38,1% женщин.

Среднесуточная общая энергетическая ценность рациона оценивается в 3031 килокалорий у мужчин и 2225,5 килокалории у женщин. В основном это углеводы (44,7% у мужчин и 46,2% у женщин) и жиры (41,3% и 39,6% соответственно).

Участие в опросе приняли около 100 тыс. респондентов всех возрастов из 45 тыс. домохозяйств.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», Роскачество рассказало о вреде готовых сухих завтраков.

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