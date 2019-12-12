Росконтроль провёл исследование крабовых палочек
- РИА Новости
Эксперты изучили продукцию брендов «Меридиан», Vici, «А’море», «Санта Бремор» и «Русское море».
Во всех образцах содержание белка оказалось ниже установленного стандартом.
Также в крабовых палочках от Vici и «Санта Бремор» было обнаружено повышенное содержание крахмала — на упаковке была указана неверная информация.
Содержание глутаминовой кислоты превышает допустимое в товарах от «А’море» и «Санта Бремор».
Ранее «Невские новости» сообщали, что специалисты «Росконтроля» проверили креветки популярных российских брендов.