Росконтроль провёл исследование крабовых палочек

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Специалисты Росконтроля проверили крабовые палочки марок, представленных на полках российских магазинов, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
Росконтроль провёл исследование крабовых палочек
  • РИА Новости

Эксперты изучили продукцию брендов «Меридиан», Vici, «А’море», «Санта Бремор» и «Русское море».

Во всех образцах содержание белка оказалось ниже установленного стандартом. 

Также в крабовых палочках от Vici и «Санта Бремор» было обнаружено повышенное содержание крахмала — на упаковке была указана неверная информация.

Содержание глутаминовой кислоты превышает допустимое в товарах от «А’море» и «Санта Бремор».

Ранее «Невские новости» сообщали, что специалисты «Росконтроля» проверили креветки популярных российских брендов.

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