Росконтроль провёл исследование крабовых палочек

Специалисты Росконтроля проверили крабовые палочки марок, представленных на полках российских магазинов, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

Эксперты изучили продукцию брендов «Меридиан», Vici, «А’море», «Санта Бремор» и «Русское море».

Во всех образцах содержание белка оказалось ниже установленного стандартом.

Также в крабовых палочках от Vici и «Санта Бремор» было обнаружено повышенное содержание крахмала — на упаковке была указана неверная информация.

Содержание глутаминовой кислоты превышает допустимое в товарах от «А’море» и «Санта Бремор».

Ранее «Невские новости» сообщали, что специалисты «Росконтроля» проверили креветки популярных российских брендов.