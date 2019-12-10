Эксперты «Росконтроля» проверили популярные марки креветок

Специалисты «Росконтроля» опубликовали результаты проверки креветок популярных российских брендов, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт ведомства.

«Росконтроль» проверил варёно-мороженые неразделанные креветки брендов Borealis, Fish&More, Agama, Polar и «Бухта изобилия».

В результате исследования в креветках Borealis, «Бухта изобилия» и Fish&More было обнаружено превышение допустимого содержания мышьяка более чем в четыре раза.

Продукция Polar и Agama успешно прошла проверку, показав, что соответствует всем требованиям и показателям.

Специалисты также рекомендовали покупателям при выборе креветок обращать внимание на внешний вид товара независимо от бренда.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что эксперты «Росконтроля» проверили качество молочных сосисок российских брендов.