Опрос показал, сколько россиян будут работать 1 января

Специалисты аналитического центра «Авито Работа» выяснили, как россияне планируют работать 1 января, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования.

Эксперты центра провели интернет-опрос, в котором приняли участие 5 тыс. респондентов — представители массовых профессий, связанных с физическим трудом или сферой обслуживания.

Согласно результатам исследования, для 12% опрошенных 1 января является официальным рабочим днём.

7% планируют выйти на работу после новогодней ночи по собственному желанию.

56% из тех, кто планирует работать 1 января, сообщили, что это будет рабочий день по стандартному графику, 20% респондентов отработают половину дня, а 8% собираются трудиться целый день, но в удалённом режиме.

26% опрошенных пока не знают свой рабочий график в первый день 2020 года.

55% респондентов не планируют работать 1 января.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области предложили сделать 31 декабря в регионе выходным днём.