Опрос показал, сколько россиян будут работать 1 января
- АГН «Москва»
Эксперты центра провели интернет-опрос, в котором приняли участие 5 тыс. респондентов — представители массовых профессий, связанных с физическим трудом или сферой обслуживания.
Согласно результатам исследования, для 12% опрошенных 1 января является официальным рабочим днём.
7% планируют выйти на работу после новогодней ночи по собственному желанию.
56% из тех, кто планирует работать 1 января, сообщили, что это будет рабочий день по стандартному графику, 20% респондентов отработают половину дня, а 8% собираются трудиться целый день, но в удалённом режиме.
26% опрошенных пока не знают свой рабочий график в первый день 2020 года.
55% респондентов не планируют работать 1 января.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области предложили сделать 31 декабря в регионе выходным днём.