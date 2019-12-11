Проект о звании «город трудовой доблести» готов к внесению в Госдуму

Короткая ссылка
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание «город трудовой доблести» для городов.
Проект о звании «город трудовой доблести» готов к внесению в Госдуму
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе 41-го заседания российского организационного комитета «Победа». 

По словам Кириенко, такое звание может быть присвоено российским городам, внёсшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в войне и осуществления «трудового подвига в тылу».

Он добавил, что соответствующий законопроект, подготовленный в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы и проведением Года памяти и славы, полностью готов и в случае одобрения президентом России Владимиром Путиным может быть оперативно внесён в Госдуму.

«Исходим из того, что присвоение городам указанного звания внесёт значительный вклад в сохранение исторического наследия нашего Отечества», — подчеркнул он. 

Ранее Путин заявил, что региональным властям необходимо знать о нуждах каждого ветерана Великой Отечественной войны и чутко реагировать на их обращения. 

Как передавала НСН, 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить