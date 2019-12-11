Проект о звании «город трудовой доблести» готов к внесению в Госдуму

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание «город трудовой доблести» для городов.

Об этом он заявил в ходе 41-го заседания российского организационного комитета «Победа».

По словам Кириенко, такое звание может быть присвоено российским городам, внёсшим значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в войне и осуществления «трудового подвига в тылу».

Он добавил, что соответствующий законопроект, подготовленный в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы и проведением Года памяти и славы, полностью готов и в случае одобрения президентом России Владимиром Путиным может быть оперативно внесён в Госдуму.

«Исходим из того, что присвоение городам указанного звания внесёт значительный вклад в сохранение исторического наследия нашего Отечества», — подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что региональным властям необходимо знать о нуждах каждого ветерана Великой Отечественной войны и чутко реагировать на их обращения.

Как передавала НСН, 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.