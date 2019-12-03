В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы

Короткая ссылка
В рамках Всероссийского патриотического форума, который проходит в Москве, 2020-й был объявлен Годом памяти и славы.
В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы
  • © Денис Гришкин
  • РИА Новости

Как сообщает НСН, в будущем году запланировано около 10 тыс. торжественных мероприятий и акций, в том числе 170 международных. Все они будут посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что в Год памяти и славы планируется приложить все усилия для того, чтобы увековечить память.

Он отметил необходимость взрастить в новом поколении чувство «гордости за Великую Победу» и добавил, что в последнее время всё чаще предпринимаются попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны и переоценить значение победы народов СССР. По его словам, Год памяти и славы позволит достойно ответить на этот вызов. 

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае почтят память тех, кто погиб в Великую Отечественную войну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить