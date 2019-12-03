В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы

В рамках Всероссийского патриотического форума, который проходит в Москве, 2020-й был объявлен Годом памяти и славы.

Как сообщает НСН, в будущем году запланировано около 10 тыс. торжественных мероприятий и акций, в том числе 170 международных. Все они будут посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что в Год памяти и славы планируется приложить все усилия для того, чтобы увековечить память.

Он отметил необходимость взрастить в новом поколении чувство «гордости за Великую Победу» и добавил, что в последнее время всё чаще предпринимаются попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны и переоценить значение победы народов СССР. По его словам, Год памяти и славы позволит достойно ответить на этот вызов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае почтят память тех, кто погиб в Великую Отечественную войну.