Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip узнали у своих клиентов, сколько, по их мнению, должно быть выходных в новогодние праздники. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают период в 1—3 дня. Так ответили 47,5% опрошенных.

От четырёх до семи дней хотели бы отдыхать 38,7%, выходные продолжительностью от восьми до десяти дней устроили бы 6,3% респондентов.

Готовы вообще не отдыхать после Нового года 7,5% участников опроса.

В 2020 году у россиян будет восемь выходных дней (с 1 по 9 января). Это устраивает 33,5% опрошенных, четверть россиян предпочли бы более длинные каникулы.

Почти половина участников опроса (41%) заявили, что им всё равно, сколько будет выходных. Около трети из них сказали, что и так постоянно отдыхают.

В опросе приняли участие 1197 человек.

Ранее был назван самый дорогой купленный билет из России на новогодние праздники.