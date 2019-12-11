Совфед начал пленарное заседание с минуты молчания в память о Лужкове

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Совет Федерации в среду, 11 декабря, начал пленарное заседание с минуты молчания в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове.
Совфед начал пленарное заседание с минуты молчания в память о Лужкове
  • © пресс-служба Совета Федерации

«10 декабря на 84-м году ушёл из жизни Юрий Михайлович Лужков. Выдающийся государственный деятель, мэр Москвы, который возглавлял её в самый сложный период, многое сделал для развития столицы и москвичей. Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким. Прошу почтить его память минутой молчания», — приводит ТАСС слова председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

Также она напомнила, что Лужков с января 1996-го по декабрь 2001 года был членом верхней палаты парламента от Москвы.

Отмечается, что заседание Московской городской думы 11 декабря также началось с минуты молчания.

Ранее сообщалось, что в Москве люди возлагают цветы к мемориалу памяти Лужкова у здания столичной мэрии в Вознесенском переулке.

Похороны экс-мэра столицы пройдут на Новодевичьем кладбище в четверг, 12 декабря, после отпевания в храме Христа Спасителя.

Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет.

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