В Госдуме назвали Лужкова ярким политиком

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Юрий Михайлович Лужков, безусловно, яркий политик, очень яркий человек. В 1990-е годы он несколько раз избирался депутатом Государственной думы от Москвы. Он был очень неравнодушным человеком к людям, к тому, что происходило в городе», — заявил он.

По его словам, Лужков душой болел за то, что происходило в России.

Жуков также назвал экс-мэра очень неординарным политиком и очень хорошим человеком.

Ранее председатель Союза театральных деятелей России, худрук театра Et Cetera Александр Калягин в беседе с НСН назвал смерть Лужкова большой потерей для себя и театрального сообщества.