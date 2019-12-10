В Госдуме назвали Лужкова ярким политиком

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Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
В Госдуме назвали Лужкова ярким политиком
  • © Farit Gubaev/Russian Look
  • globallookpress.com

«Юрий Михайлович Лужков, безусловно, яркий политик, очень яркий человек. В 1990-е годы он несколько раз избирался депутатом Государственной думы от Москвы. Он был очень неравнодушным человеком к людям, к тому, что происходило в городе», — заявил он.

По его словам, Лужков душой болел за то, что происходило в России.

Жуков также назвал экс-мэра очень неординарным политиком и очень хорошим человеком.

Ранее председатель Союза театральных деятелей России, худрук театра Et Cetera Александр Калягин в беседе с НСН назвал смерть Лужкова большой потерей для себя и театрального сообщества.

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