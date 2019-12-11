В Москве люди несут цветы к мемориалу памяти Лужкова у здания мэрии

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В Москве люди возлагают цветы к мемориалу памяти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова у здания столичной мэрии в Вознесенском переулке.
В Москве люди несут цветы к мемориалу памяти Лужкова у здания мэрии
  • РИА Новости

Как информирует Интерфакс, у здания усилены меры безопасности — выставлены металлические ограждения, проход к мемориалу с горящими лампадами, большим портретом Лужкова с траурной лентой и книгой памяти, где можно оставить записи в память об экс-мэре, осуществляется через металлические детекторы.

Отмечается, что отпевание Лужкова пройдёт в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя, церемонию проведёт патриарх Кирилл, затем состоятся похороны.

Уточняется, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина была создана правительственная комиссия по организации похорон бывшего мэра.

Ранее актёр, руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Лужкова, отметив, что благодаря ему он многого добился, в том числе стал худруком Театра эстрады в 1997 году.

Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет.

Сообщалось, что его похоронят на Новодевичьем кладбище.

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