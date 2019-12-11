Соловьёв назвал Лужкова политиком федерального масштаба
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«Это был крупный политик федерального масштаба. Он был обаятельным человеком, излучал надёжность. Если угодно, он был из той породы, которую называют «крепкий хозяйственник», — заявил он.
По его словам, уход Лужкова из жизни — утрата.
Со своей стороны, лидер экологического движения «Зелёная инициатива», бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь в беседе с Nation News отметил, что Лужков очень много сделал для Москвы.
«Я считаю, что Лужков был человеком большого масштаба. На протяжении 18 лет возглавлял город, любил его и любил москвичей», — сказал он.
Как добавил Митволь, Лужков — это целое поколение, страницы истории.
Ранее сообщалось, что Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.