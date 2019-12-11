Соловьёв назвал Лужкова политиком федерального масштаба

Телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщение о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Это был крупный политик федерального масштаба. Он был обаятельным человеком, излучал надёжность. Если угодно, он был из той породы, которую называют «крепкий хозяйственник», — заявил он.

По его словам, уход Лужкова из жизни — утрата.

Со своей стороны, лидер экологического движения «Зелёная инициатива», бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь в беседе с Nation News отметил, что Лужков очень много сделал для Москвы.

«Я считаю, что Лужков был человеком большого масштаба. На протяжении 18 лет возглавлял город, любил его и любил москвичей», — сказал он.

Как добавил Митволь, Лужков — это целое поколение, страницы истории.

Ранее сообщалось, что Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.