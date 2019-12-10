СМИ: В Росстандарте предложили ввести новые названия для молокосодержащих продуктов

Технический комитет при Росстандарте предложил переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами, сообщает газета «Известия».

Как заявил глава комитета Аркадий Пономарёв, производители выступают за то, чтобы исключить такую продукцию из техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности молока. Это позволит изменить правила обращения подобных товаров, в том числе их названия.

По словам Пономарёва, названия не должны вводить покупателей в заблуждение.

Со своей стороны, в Минсельхозе отметили, что установить правила можно только на уровне ЕАЭС.

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Теперь продукция без заменителей молочного жира должна визуально выделяться.

В январе промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил предложения по расширению производства полезных продуктов в России.