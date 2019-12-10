Экономисты рассказали об объёмах теневой занятости в России

Экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подсчитали объёмы теневой занятости в России.

Как сообщает РБК, эксперты полагают, что бюджетная система России ежегодно недополучает 3 трлн рублей доходов, или почти 3% ВВП, из-за теневой занятости. Уточняется, что налоги со своей заработной платы не отчисляют около 13 млн человек.

Недополученные деньги, согласно данным специалистов, это 0,9 трлн рублей доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн рублей страховых взносов во внебюджетные фонды.

Вместе с этим экономисты полагают, что вывод из тени большой части указанных в исследовании граждан не представляется возможным. Это связано со спецификой их деятельности и отсутствием у государства инструментов для стимулирования добровольной легализации доходов, а также мер «административного воздействия на данную категорию граждан».

«Основная масса таких работников сконцентрирована в сферах услуг, ремонта и мелкого производства», — уточнили эксперты.

Ранее газета «Известия», ссылаясь на данные Росстата, сообщила, что объём серых зарплат в России в 2018 году составил 13,07 трлн рублей.

В октябре замглавы Федеральной налоговой службы России Светлана Бондарчук заявила, что ведомство обеспокоено высоким уровнем теневых зарплат в стране. По её словам, данные Росстата и ФНС отражают серьёзное превышение расходов над доходами граждан, даже с учётом закредитованности населения.