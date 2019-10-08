В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук. По её словам, данные Росстата и ФНС отражают серьёзное превышение расходов над доходами граждан, даже с учётом закредитованности населения.

По её словам, в большинстве российских субъектов утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов.

«Работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Тем не менее обеление экономики идёт медленными темпами», — цитирует Бондарчук РИА Новости.

Она отметила, что темпы поступления в бюджет НДФЛ и страховых взносов, или зарплатных платежей, значительно отстают от темпов поступления остальных налогов.

При этом уровень официальной зарплаты на предприятиях часто оказывается ниже не только МРОТ, но и прожиточного минимума.

Как рассказала Бондарчук, подобная ситуация наблюдается во всех регионах.

«Существенная часть доходов граждан находится в «серой зоне», а значит, не работает на развитие экономики регионов», — подчеркнула она, призвав переломить этот негативный тренд.

Как передаёт телеканал «360», совещание по федеральной программе по легализации теневой заработной платы прошло в Саратове.

Вице-губернатор региона Александр Стерлюхин сообщил, что вопрос оптимизации расходов на оплату труда стоит остро.

По уровню средней зарплаты область занимает 13-е место в Приволжском федеральном округе и 73-е по стране. В результате отмечаются низкие поступления по НДФЛ в консолидированный бюджет.

К 2024 году размер зарплаты планируется увеличить не менее чем на 63%, рассказал чиновник. Также намечена активная работа по легализации расходов на оплату труда.

Ранее опубликованные данные Росстата показали, что объём серых зарплат в России в прошлом году составил 13,07 трлн рублей.