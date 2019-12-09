В ГИБДД рассказали о регионах с самым заметным ростом смертности в ДТП

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В 35 субъектах России, находящихся на территории республик Северного Кавказа, Поволжья и Сибири, наблюдается рост количества ДТП со смертельным исходом в 2019 году, заявил замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин.
В ГИБДД рассказали о регионах с самым заметным ростом смертности в ДТП
  • РИА Новости

«Из 85 субъектов России 35 являются рисковыми, где мы видим увеличение количества ДТП, погибших или раненых», — приводит его слова в интервью «Милицейской волне» ТАСС.

Он подчеркнул, что ведомство анализирует полученные данные по указанным регионам и готовит проекты, чтобы не допустить повторения подобных показателей в 2020 году.

В ноябре в ООН назвали основными причинами гибели россиян на дорогах недостаток образования, алкогольное опьянение и использование телефона за рулём.

В ГИБДД отметили, что указанные проблемы «существуют во всех странах Европы».

«Новый Севастополь» передавал, что каждое десятое ДТП в городе в 2019 году произошло по вине нетрезвых водителей.

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