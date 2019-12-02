Каждое десятое ДТП в Севастополе в 2019 году произошло из-за нетрезвых водителей
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Погибли три человека, ещё 67 пострадали.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
За повторное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей и лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН призвал усилить работу над формированием у водителей законопослушного поведения для сокращения числа ДТП.