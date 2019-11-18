В ГИБДД ответили на заявление ООН о смертности на дорогах России

Глава ГИБДД Михаил Черников прокомментировал заявление спецпосланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о ключевых причинах высокой смертности на российских дорогах.

Об этом информирует Интерфакс.

«Мы очень активно находимся на площадке ООН, участвуем, очень плотно работаем со спецпосланником (Тодтом. — RT)», — сказал Черников, отметив, что перечисленные Тодтом проблемы «существуют во всех странах Европы».

По его словам, в России «очень большая протяжённость дорог, более 1,5 млн км», в связи с чем её трудно сравнивать со странами с меньшей площадью и протяжённостью автомобильных дорог.

Вместе с тем он заявил, что с 2009 года в России удалось снизить смертность на дорогах в два раза.

17 ноября Тодт в числе основных причин гибели россиян на дорогах назвал недостаток образования, алкогольное опьянение и использование телефона за рулём.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал заявление начальника ГИБДД России Михаила Черникова о том, что ведомство планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.